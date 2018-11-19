السيح 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسافتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم, فعاليات ملتقى التوظيف التقني الخامس الذي تنظمه الكلية التقنية بالخرج ، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ، وذلك في مقر الكلية بمدينة السيح.وتجول محافظ الخرج في أجنحة الملتقى واستمع لشرح واف من ممثلي الشركات والجهات الحكومية المشاركة.وأوضح عميد الكلية خالد الحربي في كلمته خلال الحفل أن الملتقى يقدّم فرص وظيفية متعددة للشباب يتم طرحها خلال فترة إقامة المعرض بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية التي تتبنى عملية توطينالوظائف, مبينا أن الجهات المشاركة في المعرض ستوظف طالبي العمل من زوار المعرض مباشرة، مؤكداً أن إقامة المعرض تسهم في تعزيز فرص التوظيف للشباب السعودي بما يواكب توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وتمشياً مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تهيئة الكوادر الوطنية لسوق العمل ، لما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية.وأضاف : إن الكلية تحرص على تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة كحلقة وصل بين طالبي العمل من خريجي الكلية ومنشآت القطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة ، ضمن استراتيجيتها لتأهيل شباب الوطن والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل الكمي والنوعي في مختلف التخصصات .وفي نهاية الحفل كرّم محافظ الخرج الجهات المشاركة والجهات الداعمة لبرامج وأنشطة الكلية ، وتسلم درعاً تذكارياً من عميد الكلية بهذه المناسبة.// انتهى //19:54ت م0264