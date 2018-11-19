الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسثمن صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود، متانة مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي ألقاه اليوم خلال افتتاحه – رعاه الله - أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، واستعرض فيه السياسة الداخلية والخارجية للدولة.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة : لقد كان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مليئًا بالعديد من المعاني والمرتكزات التي تعبر عن السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية التي رسمها – رعاه الله – منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وبينت مضامينها التعامل الحكيم للسياسة السعودية الخارجية مع العديد من الملفات الإقليمية والدولية.وأضاف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – رسم بوضوح تام الرؤية العميقة والمتكاملة للمملكة تجاه عديد من المسائل التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، وتجاه معالجة القضايا الراهنة في المطقة، ليؤكد من جديد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة ولله الحمد نحو تحقيق النمو والتطور في ظل رؤية المملكة 2030، مع مشاركة الجميع في تنفيذ هذه الرؤية برعاية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .وأشاد سموه بالنهج القويم للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إدارته الحكيمة للبلاد سواءً على المستوى الداخلي من خلال تلمسه لكل ما يهم أمور أبناء وبنات الوطن، أو على المستوى الدوليى من خلال دعم رفعة الوطن في الشأن الخارجي مما جعل المملكة تتبوأ ولله الحمد مكانتها العالمية الرفيعة والمستحقة على الأصعدة كافة؛ مع الاضطلاع التام بواجبها تجاه مواطنيها، والأمتين العربية والإسلامية.وسأل سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد في ختام تصريحه الله - عزّ وجلّ - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وينصر رجالنا الأشاوس الذين يذودون عن حياض الوطن.//انتهى//20:07ت م0267