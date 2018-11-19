الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.// انتهى //20:12ت م0269