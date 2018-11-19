الدمام 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.وأكد سموه بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت ضافية كافية ، أوضح فيها - رعاه الله - مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً وثقلها السياسي وسياستها الحكيمة والتي ترتكز على النهج الإسلامي تجاه مختلف القضايا.وأضاف سموه أن الخطاب اشتمل على معان عميقة ودلالات مهمة تخدم الوطن والمواطن وتحقق للجميع الرفاهية والمستقبل الزاهر، مؤكداً على دور المواطن الذي اعتبره - حفظه الله - على أنه هو المحرك الرئيس في دفع عجلة التنمية .ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على أن هذه الدولة قد سخرت كل إمكانياتها لخدمة الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات للمواطن وعلى توزيع الموارد بالشكل العادل ، الذي يتيح للبلاد فرصة نمو الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، سائلاً الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ لهذه البلاد دينها وقيادتها وأمنها واستقرارها .// انتهى //20:16ت م0270