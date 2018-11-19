الباحة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسنوّه معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بما تضمّنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى اليوم، وذلك أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس، لما اشتمل عليه من مضامين جوهريّة تتعلّق بسياسة الدولة ومنهجها سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي.وأوضح معاليه أنّ الخطاب الملكي تميّز بشموليته، وعمقه، واهتمامه بالمجتمع السعودي، انطلاقًا من مبدأ التمسّك بالشريعة الإسلاميّة منهجًا وعملاً؛ فضلاً عن تأكيده -حفظه الله- أنّ المواطن السعودي هو المحرّك الرّئيس للتنمية وأداتها الفعّالة، كما أن شباب وشابّات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السّمحة، مشيرًا إلى أنّ خطاب خادم الحرمين أكد أنّ مواقف الدولة من جميع الأزمات الراهنة، والتحدّيات المرحليّة في المنطقة كان واضحًا، ومتّزنًا، وقويًّا بما يتناسب وموقع المملكة ومكانتها السياسيّة والاقتصاديّة على الخارطة الدوليّة، وهذا ما يمكن ملاحظته في قوله -حفظه الله-: "المملكة ستواصل جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها".وأضاف معاليه أنّ مضامين الخطاب الملكي حمل العديد من المعزّزات القويّة لنهج الدولة التنمويّ؛ وذلك بالمضي قدمًا نحو تنمية الوطن أرضًا وإنسانًا، في ظلّ ما يشهده من تصاعد تنموي في جميع المجالات والمستويات بالتوافق مع رؤية 2030، وهذا ما أكّد عليه خادم الحرمين الشريفين بالقول إنّ "الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في حوكمة أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.وختم معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحى الحسين تصريحه بالدعاء أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار.//انتهى//20:47ت م0272