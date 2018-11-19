القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بضغوط بيعية على الأسهم، رغم تحقيق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 8 مليارات جنيه؛ بإضافة زيادات رؤوس أموال بعض الشركات.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1ر8 مليار جنيه ليصل إلى 5ر799 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 38ر1 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 350 مليون جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 45ر0 % مسجلًا 13906.31 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 33ر1 % منهيًا التعاملات عند مستوى 689.02 نقطة.وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليخسر 11ر1 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1733.13 نقطة.// انتهى //21:01ت م0276