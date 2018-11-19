مكة المكرمة في 11 ربيع الاول 1440 هـ الموافق19 نوفمبر 2018م واسازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية؛ احتفالًا باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين، ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.وتعد هذه الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة للمشاركة في هذه المناسبة، حيث تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوراع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الإجتماعي.// انتهى //21:23ت م0280