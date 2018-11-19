تبوك 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة تبوك، مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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21:50ت م

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