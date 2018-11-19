جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساستضافت ،اليوم، المكتبة العامة بجدة التابعة لوزارة الإعلام بالتعاون مع مؤسسة سما الإبداع للتصوير دورة تدريبية بعنوان أساسيات التصوير الفوتوغرافي الضوئي.وكانت محاور الدورة التي قدمتها المصورة والمدربة نجود الحربي عن تقنيات التصوير، وأنواع التصوير الفوتوغرافي، وأوضاع التصوير الاحترافية بالكاميرا، وقواعد أساسية بالتكوين، ومثلث التعريض، وتوازن اللون الأبيض والعدسات، وكيفية قراءة معلومات الكاميرا وأرقامها، ونصائح عامة حول فن التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل لمحترفي التدريب في التصوير الضوئي بمؤسسة سما الإبداع للتصوير.من جانبه، أوضح مدير المكتبة العامة بجدة أحمد الثقفي أن المكتبة العامة عقدت شراكة مجتمعية مع عدة جهات ثقافية واجتماعية لتقديم خدمة مجتمعية مع مختلف قطاعات الدولة، ومن ضمنها: القيام بشراكة مستقبلية مع المعاهد والمراكز التدريبية والجامعات لإقامة البرامج والفعاليات الثقافية.وأشار إلى وضع خطة مستقبلية للعمل مع مؤسسة سما الإبداع للتصوير، من منطلق تفعيل دور المكتبة العامة الاجتماعي، حيث جرى التنسيق لإقامة دورات مستقبلية للفنون البصرية والفن التشكيلي وفنون النحت والخط العربي.وفي ختام الدورة كُرمت الجهات المشاركة والداعمة لنجاح مبادرة الدورة .// انتهى //21:51ت م0287