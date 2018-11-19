الرساض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سمو ه في مقر الحفل سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي ، وعدد من المسئولين بالسفارة.وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة " أعتز بتوجيه خالص تحياتي وتقديري إلى سلطنة عمان وعلى رأسها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وإلى إخواني في السلطنة وأرجو الله للجميع دوام التوفيق والعز وأن تُمكن السلطنة من تقديم دورها كاملاً في سبيل العالم الإسلامي والعربي " معرباً سموه عن فخره بما يقدمه سفير سلطنة عمان في المملكة من حكمة ومعرفة .وعن اللحمة الخليجية أضاف سموه أنه آمر واضح وجلي ومرسوم في أذهاننا جميعاً نفخر بها ونعتز ونبحث عنها.حضر الحفل معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:13ت م0289