القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر جامعة الدول العربية مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر.وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له " إن أبا بكر أطلع أبو الغيط على أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصعب في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبًا بضرورة احترام حقوق الأسرى، وتقديم العلاج اللازم لهم، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم مصاب بأمراض صعبة وخطيرة كالسرطان، والشلل، وأمراض القلب.وأضاف عفيفي أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين استعرض خلال اللقاء الأوضاع القانونية والمعيشية الحالية للأسرى الفلسطينيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وكذلك الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي يتعرضون لها بشكل يومي، ومن بينها طرح قانون إعدام الأسرى، وقانون منع الزيارات، وخصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية.وأشار المتحدث إلى أن أبا بكر، أعرب عن تقديره للاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية على وجه العموم وملف الأسرى على وجه الخصوص لدى جامعة الدول العربية.// انتهى //22:16ت م0290