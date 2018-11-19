أبوظبي 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ليونارد شي أوكيتوندو، الذي يزور الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية في إطار علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.كما وقع الجانبان خلال اللقاء على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.// انتهى //22:17ت م0291