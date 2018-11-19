نجران 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، يبيّن حرصه على مواطني هذه الدولة الرشيدة الذين وصفهم بالمحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، ودعمه المتواصل للإصلاح، ولتأمين مستقبل مشرق بتنمية شاملة في جميع البلاد تعود بالرفاهية على كل مواطن، وعزم هذه البلاد على مواصلة الحراك الاقتصادي.وقال الدكتور السبيعي: "إن الخطاب الملكي يؤكد المبادئ الراسخة التي قامت عليها البلاد والمتمثلة في الشريعة الإسلامية، وما تتضمنه من تحقيق للعدل والمساواة في جميع القضايا الداخلية، وكذلك حرصها على قضايا الأمتين العربية والإسلامية؛ مما جعل شعب المملكة الكريم يعيش فخرًا واعتزازًا بولاة أمرها الذين أولوا في قلوبهم هَمَّ العالمين العربي والإسلام؛ لنشر التسامح ونبذ التطرف والإرهاب".وأشار معاليه إلى حديث خادم الحرمين والشريفين، واعتزاره بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجنود البواسل على حدود المملكة، والتي يعتز بها كل رجل أمن يذود عن ثرى هذه البلاد الكريمة، وما يوليه -أيده الله- من عناية كريمة بأسر الشهداء، داعيًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالعون والتوفيق ، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.//انتهى//22:26ت م0292