تبوك 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسعبر صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن الشعور بالفخر والسعادة الكبيرة بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لمنطقة تبوك .وقال سموه : أولاً أنا مواطن سعودي قبل كل شيء وكل مواطن ومواطنة في هذه المنطقة يشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في هذه المنطقة الغالية من المملكة العربية السعودية ، وبالتأكيد القيادة عندما تنتقل إلى مكان تنتقل وينتقل الخير معها ، والجميع مستبشرين ، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالي على أن منّ علينا في هذه البلاد وأهلها وعلى هذه المنطقة بالذات من تيسير الأمور التي يعيشها المواطن والمواطنة في هذا البلد الغالي, وبالتأكيد ستحمل هذه الزيارة آفاقًا كبيرة في المستقبل وبالذات إذا عرفنا أن أكبر المشروعات الضخمة ستكون على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك وفي مقدمتها مشروع نيوم ومشروعات أخرى كالبحر الأحمر وأمالا ، وبالتالي الجميع مستبشرين فيها .وأضاف سموه : أتمنى على الذي لا يعرف المملكة العربية السعودية ولا الشعب السعودي أن يتابع هذه الزيارات, لأنها هي التي تعكس الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية والعلاقة التي تربط بين الحاكم والشعب ، وهذه الميزة ربما الكثير لا يعرفها أو لا يريد أن يعرف الحقيقة بعضهم ، مؤكدًا في هذه المناسبة أن الجميع يعلم أن هذه البلاد هي بلاد الخير وبلاد الوفاء وبلاد التآلف .واستطرد سموه قائلًا : كلنا سائرون إن شاء الله لما فيه مصلحة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما .// انتهى //23:40ت م0327