تبوك 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمنطقة تبوك ، تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل بتلمُّس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : تأتي هذه الزيارة تأكيداً للتلاحم الكبير بين القيادة والشعب في جميع أرجاء البلاد، ولا شك أن لهذه الزيارة وقع كبير وتأثير بالغ في نفوس أهالي منطقة تبوك.وأضاف: إن تبوك متعطشة لهذه الزيارة ، وهي الآن على موعد مع أيام استثنائية ستحمل الكثير من الخير لأبناء المنطقة بقدوم ملك الخير والعزم والحزم ، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - حمل هموم وطنه وأمته ، وسخَّر نفسه ووقته وجهده لخدمتهم، لذلك تشهد منطقة تبوك العديد من المشاريع التنموية الكبرى واعتماد عدة مشاريع استثمارية استراتيجية كإحدى وجهات الاستثمار العالمية وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .وبين الدكتور الذيابي أن جامعة تبوك حظيت وتحظى باهتمام حكومتنا الرشيدة من خلال الدعم المستمر للعلم والتعليم بجميع أطيافه ومستوياته مما جعل الجامعة شريكاً في التنمية الوطنية من خلال برامج نوعية وتخصصات مختارة وأبحاث علمية وخطة استراتيجية مواكبة لمتطلبات الرؤية وأهدافها ومحاورها.وقال معاليه : اليوم تسعد الجامعة وتتشرف بتدشين العديد من مشاريعها على يدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - داخل الحرم الجامعي، من كليات جديدة ومرافق حيوية تسهم في اكتمال البنية التحتية للجامعة.ولفت مدير جامعة تبوك النظر في ختام تصريحه إلى أن هذه الزيارة الكريمة ستكون حافزاً للجميع، لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى المجالات، وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يوفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين ،وتحقيق الرخاء والازدهار والتقدم لوطننا الغالي ومواطنيه.// انتهى //23:45ت م0328