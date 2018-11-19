تبوك 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسقدم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الأمانة وبلدياتها التابعة أسمى آيات الترحيب بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة تبوك.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المشاريع البلدية التي يضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين - أبده الله - تعد باكورة مشاريع رؤية المملكة 2030 الذي يشرف على تنفيذها عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، كما أن هذه الزيارة تظهر قوة التلاحم بين القيادة والشعب الذي تغمره الفرحة والبهجة بقدوم خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة تبوك وهي رسالة قوية لكل أعداء الوطن الذين مافتئوا يراهنون على زعزعة هذا الكيان العظيم .وأبان المهندس الشفق أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - لمنطقة تبوك , تجسد حرصه وحبه لهذا الجزء الغالي من بلادنا الطيبة.وقال : شعوره بهذه الزيارة مثل شعور جميع الأهالي والمواطنين في منطقة تبوك شعور الفرح والسعادة بهذه الزيارة الميمونة التي تأتي إمتداداً لزيارات ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، لمناطقهم ، وزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك ستكون دافع قوياً لتسريع عملية التنمية بما يدشنه من مشاريع تنموية في المنطقة.// انتهى //23:45ت م0329