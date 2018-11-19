تعز 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستواصل قوات الجيش الوطني اليمني لليوم الثالث على التوالي، تقدماتها في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز اليمنية، وسط معارك ضارية تخوضها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وذكر مصدر ميداني في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من الجيش اليمني حررت اليوم تبة "حامد" في منطقة الأشروح بالمحافظة، عقب مواجهات مع مليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار.وأوضح المصدر أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل إلى مواقع محررة في قرية القوز وتبة "سعدة"، لافتًا إلى أن قوات الجيش اليمني أفشلت الهجوم وشنت هجومًا معاكسًا حررت على إثره تبة "حامد"، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.وفي ذات السياق، أحبطت قوات من الجيش الوطني اليمني اليوم، محاولة تسلل للمليشيا باتجاه قرى معزولة ونجد شمس، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح أخرين.// انتهى //23:57ت م0331