تبوك 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسوصف عدد من مسؤولي منطقة تبوك زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمنطقة تبوك تجسيد لقوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب وتحمل في طياتها الكثير من الخير .وأكد أمين عام جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك أمين المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة الدكتور عبدالله الشريف أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمنطقة تبوك , تأتي امتدادا لسياسة داومت عليها القيادة منذ أن تم توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – مشيراً إلى أن منطقة تبوك تعد واحدة من مناطق المملكة التي ستحظى بهذا الشرف العظيم الذي يأتي امتداداً لرسم الصورة الرائعة في تلاحم وتماسك قيادة هذه البلاد مع شعبها الوفي .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذه الزيارة ليست بمستغربة على القيادة الرشيدة، الذين عودونا على مثل هذه الزيارات التي تحمل في طياتها الخير والنماء، وتأتي لتفقد أحوال شعبهم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاعات الدولة كافة، حيث يولي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده _ ايدهما الله _ اهتمام بالغ بمناطق المملكة ومحافظاتها .وأضاف الشريف : يتجلى هذا الأمر في توجيهات خادم الحرمين الشريفين _ حفظة الله _التي تؤكد دائماً على تلمس حاجات المواطنين عن قرب , وتقديم كل ما من شأنه تسهيل حياتهم وتحقيق سعادتهم وإرضائهم , فأهلاً بخادم الحرمين الشريفين بين أبناءه الذين تغمر قلوبهم الفرحة والولاء الصادق, وأهلاً بالوالد القائد , حللتم أهلاً ووطئتم الأرض سهلاً ..// يتبع //23:57ت م0332

من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمنطقة تبوك تحمل في طياتها الكثير من الخير والتنمية والرخاء للوطن وتأتي تجسيداً للتلاحم بين القيادة والشعب.وقال الضيوفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : زيارة خادم الحرمين الشريفين _حفظه الله _ لمنطقة تبوك تترجم الحب بين قادة هذا البلد الأوفياء وشعبهم النبيل، الذي دائماً ما يثمر بالمزيد من العطاء والتكاتف والمحبة ، وتجديد الطاعة والولاء، وهو الواقع المشاهد لما وصلت له المملكة من رقي وتقدم.وأضاف الضيوفي : إن منطقة تبوك تشهد تطوراً ملموساً وأخذت نصيباً وافراً من مشاريع التنمية والتطور وتحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي سخر وقته وجهده لذلك, ويسعى دائماً للمزيد لترقي منطقة تبوك لتطلعات ولاة الأمر _ حفظهم الله _ وتصب في مصلحة المواطن والمقيم والزائر للمنطقة.بدوره وصف رئيس كتابة العدل بتبوك محمد بن طاهر المجرشي إن درّة الشمال " تبوك لتزهو ابتهاجاً بمقدم الملك الميمون خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم وصمام العزم, سلمان الخير والعطاء والحكمة.وقال : فكما أن الغيث يزين الأرض ويفرح بمقدمه أهلها فكذاك مقدم خادم الحرمين الشريفين _ حفظه الله _ لهو عقد تزدان به تبوك وفرحة تغمر قلوب ساكنيها أميراً ومسؤولين ومواطنين ومقيمين فكلهم امتلأت قلوبهم حباً وولاءً وسروراً بمقدمكم البهيج فمرحباً عدد الورود والزهور ومرحباً عدد ذرات الرمال وعدد قطر الأمطار فأهلاً بكم وبعضيدكم وولي عهدكم سليل المجد وحامي الحدود في جوهرة الشمال تبوك الورد التي نالها نصيبها من التطور والرخاء والنماء الذي عمّ كل أرجاء هذا الوطن الغالي وهذا ما يلمسه كل من وطئت قدمه أرضها ، سائلاً الله تعالى التوفيق والفلاح وأن يمتع رب العزة والجلال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالصحة والعافية .واكد رئيس محكمة التنفيذ بتبوك عثمان بن عقلا المرشد أن منطقة تبوك تتشرف وتستبشر بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _ حفظهما الله _ .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : هي فرحة غامرة في قلوب أهالي المنطقة بهذه الزيارة السعيدة التي يسطرها التاريخ منقوشة في القلوب قبل السطور، و امتلأت قلوب أهالي تبوك وفاضت حباً وتقديراً وولاءً لملكها الكريم وولي عهده الأمين.وبين أن تبوك الورد تتوشح بصادق الولاء تجديداً للعهد وسيراً مع ولاة أمرها إخلاصاً ووفاءً لخدمة الدين والوطن في كل الظروف في ظل هذه القيادة المباركة الحكيمة.// يتبع //23:57ت م0333

وعبر مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك المهندس عبدالرحمن بن حنس العتيبي عن الفرحة الغامرة التي تعيشها منطقة تبوك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله_ التي تجسد أجمل معاني التلاحم بين الشعب والقيادة وجانب من جوانب الرعاية والاهتمام التي تحظى به منطقة تبوك في مختلف المجالات.وأكد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن القطاع الزراعي بمنطقة تبوك حظى بكل اهتمام من القيادة الرشيدة، وساهم صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة في تنميه وازدهار القطاع الزراعي من خلال تقديم القروض الزراعية ، مشيراً إلى أن قيمة القروض المنصرفة بالمنطقة بلغت مليار وثمانمائة وعشرون مليون ريال ،استفاد منها المزارعين وصيادي الأسماك ومربي النحل والماشية، في حين بلغت عدد المشاريع الزراعية الممولة بقروض الصندوق 241 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت ستمائة وعشرين مليون ريال ساهمت في تنميه وازدهار القطاع الزراعي بالمنطقة.كما عبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري عن مشاعر الفرحة وزملائه بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك وقال : إن منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يكتنفهم شعور السعادة والفرح والسرور بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود _ حفظه الله _ لمنطقة تبوك .وأوضح أن منطقة تبوك حظيت باهتمام ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة شأنها في ذلك شأن بقية مناطق المملكة العربية السعودية نالت نصيباً وافراً من التدريب التقني والمهني حيث شيدت منشآته وتم تجهيزها بالمعامل والورش بآخر ما وصلت إليه التقنية في العالم وبدايات التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تعود الى عام 1396هـ ، مؤكداً أن قطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة قام بالدور المأمول منه في توفير الأيدي الشابة الماهرة من الجنسين البنين والبنات لتفي بحاجة سوق العمل وما كان ذلك يتم لولا توفيق الله ثم بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والتوجيه و الداعم المستمر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد.// يتبع //23:58ت م0334

وعبر مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي عن بالغ الفرح والسرور بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله _ لمنطقة تبوك.وقال في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية: أن هذه الزيارة تعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة والحكيمة بكافة مناطق الوطن الغالي، و تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل بتلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد حالهم وأحوالهم عن قرب، منوهاً أن هذه الزيارة الميمونة تأتي تأكيداً لترابط العميق بين قيادة بلد الخير وشعبها في جميع أنحاء الوطن لتجمع جميع أطياف المحبة والولاء للملك والوطن.وبين العنزي بأن مدينة تبوك على موعد مع أيام استثنائية بزيارة سلمان العطاء والنماء ، مؤكداً أن مسيرة العطاء والتنمية تستمر في عهد سلمان الخير من خلال العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبيرة التي سيدشنها حفظه الله ورعاه خلال زيارته إلى المنطقة والتي تثبت أن قيادتنا الرشيدة حريصة على رعاية شعبها ومصالحه وتوفير جميع ما يحتاجه ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين وتحقيق الرخاء والازدهار والتقدم لوطننا الغالي.وعبر مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر بن عوض البلوي باسمه وكافة منسوبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية عن عظيم فخرهم وسعادتهم بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _ حفظهما الله _ لمنطقة تبوك .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: بكل الحب والولاء والسمع والطاعة نرحب بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك ناشرة عبق ورودها وزكي رياحينها .وأضاف : إن هذه المنطقة التي أصبحت بفضل الله وبفضل ملك الحزم والعزم وساعده الأيمن صانع مستقبل هذه البلاد ولي عهده الأمين، مركزاً لأنظار العالم أجمع، لما احتضنته من مشاريع واعدة كمشروع نيوم و مشروع البحر الأحمر و مشروع أمالا، التي تصب جميعها في تنمية هذا البلد المعطاء و أن يكون في مقدمة دول العالم أجمع ، مشيراً إلى أن قطاع البيئة شهد رعايةً ودعماً لا محدود من قبل القيادة الكريمة لتعزيز التنمية المستدامة وتجاوز كافة التحديات لمجتمع حيوي بيئته عامرة إيجابية وجاذبة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وعبر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي , باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن عظيم فخرهم وسعادتهم بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _ حفظه الله _ لمنطقة تبوك.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظة الله _ لمنطقة تبوك لتزداد بهاء شرفاً واشراقا والتي سوف تنقش في تاريخ المنطقة بذكرى من ذهب تتداولها الأجيال ، فبكل مشاعر الحب والوفاء نستقبل خادم الحرمين الشريفين الذي تحمل العناء للاتقاء بأبنائه في منطقة تبوك ليدشن مشاريعها العملاقة وخدماتها المتنوعة والتي تحقق أهداف رؤية الوطن 2030 , فأهلا وسهلا بخادم البيتين وولي عهد الأمين _ حفظهما الله _ في تبوك الورد.// يتبع //23:58ت م0335

كما عبر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك حسين بن غالب البلوي, عن مشاعر الفرح والسرور بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله ورعاه _ إلى منطقة تبوك.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه الزيارة الميمونة تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين _ حفظه الله _ بأهالي المنطقة من خلال الوقوف المباشر على احتياجات أبناء المنطقة, بالإضافة إلى ما تحمله هذه الزيارة في طياتها الكثير من مشاريع و متطلبات التنمية والازدهار التي تسمو في رفعة الوطن والمواطن ، مؤكداً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك لهي دليل واضح على ما تحظى به المنطقة وأهلها من مكانه لديه حفظه الله ورعاة فأهلا وسهلا بخادم الحرمين الشريفين بين أبنائه.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله _ لمنطقة تبوك تسطر بحروف من نور و تجسد العلاقة المتينة بين القيادة والشعب وتؤكد على تلاحم القيادة بأبنائهم.وبين الدكتور العربي أن القطاع الزراعي بمنطقة تبوك شهد قفزات مذهلة خلال فترة وجيزة وأصبح إنتاج تبوك الزراعي ينافس في الأسواق المحلية والعربية والعالمية, وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي يجده القطاع الزراعي بالمملكة بصفة عامة وفي منطقة تبوك بصفة خاصة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _, ودعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمزارعين والذي أسهم وبشكل كبير في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة, وانعكس ذلك على أداء المزارعين والاهتمام بمزارعهم.وأضاف الدكتور العربي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة شهدت في خادم الحرمين الشريفين _ رعاه الله _ تطوراً وتقدماً في الانتاج والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي بمنطقة تبوك حظي بكل اهتمام من خلال تخصيص مواقع للتشجير تعتمد على المصادر المتجددة في الري مثل المياه المعالجة ومياه الأمطار بهدف مكافحة التصحر ودعم الحياة الفطرية ، وإيجاد منتزهات وطنية بالمنطقة تدعم السياحة البيئة وتعتمد على الأنواع المحلية مثل السدر والطلح والبان العربي ، مبيناً انه جرى خلال العام الماضي 1439 هـ تخصيص أكثر من 15 مليون متربع مربع لزيادة الرقعة الخضراء بمنطقة تبوك .كما أضاف أن فرع الوزارة بالمنطقة سعى إلى تطوير الثروة الحيوانية بالمنطقة والتي تضم نحو مليون وستمائة ألف راس من الأغنام والأبل والأبقار والخيول، وتحويلها إلى صناعة واعدة لتوفير الأمن والغذائي وتخدم الأهداف التنموية، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية سواء الوقائية او العلاجية والتركيز على الإرشاد البيطري وتثقيف المربي وتحسين السلالات المحلية والاهتمام بالتغذية ومصادر الاعلاف واستخدام المخلفات الزراعية بعد تحسين قيمتها الغذائية.ولفت النظر إلى أن انتاج منطقة تبوك خلال العام الماضي من زيت الزيتون بلغ 680 طن، في حين شهد انتاج الورود أكثر من 28 مليون زهره، ووصلت الطاقة الانتاجية من الثروة السمكية خلال تربية الاسماك بنظام الاقفاص العائمة في مركز المويلح بمحافظة ضباء إلى 2446 طن من الاسماك.مؤكداً ان منتجات تبوك الزراعية ترفد جميع اسوق المملكة بجودة عالية كالورود وزيت الزيتون والخضراوات والفواكه بأنواعها، كون الزراعة بالمنطقة تعد النشاط الاقتصادي الأول الذي يأتي بدعم من القيادة الرشيدة من خلال برامج منح الأرضي والقروض والإعانات، مما أسهم بشكل فاعل في تطوير القطاع الزراعي بالمنطقة وجودته ونوعيته.// يتبع //23:58ت م0336

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الزيارة الكريمة والميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه لمنطقة تبوك , تأتي امتداداً لزيارة ملوك هذه البلاد المباركة لتجسيد تلاحم القيادة مع شعبها الوفي وان مثل تلك هذه الزيارات الميمونة تحمل في طياتها الخير والنماء وتعكس حرص القيادة الرشيدة لتفقد أحوال المواطنين في كل بقعة في هذا الوطن، والوقوف شخصياً على الخدمات المقدمة لهم من جميع الأجهزة الحكومية.وأضاف الحربي , كلنا يعلم ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين _ حفظهما الله _ من اهتمام بالغ لمناطق ومحافظات المملكة، ويتجلى هذا الأمر في توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي تلمس حاجات المواطنين عن قرب وتقديم كل ما من شأنه تسهيل سبل حياتهم وتحقيق سعادتهم وراحتهم.وأشار الحربي إلى أن الفرحة غامرة بمنطقة تبوك تمتزج بالفخر والاعتزاز بمقدم خادم الحرمين الشريفين قائد المسيرة ,الواعدة بمستقبل مشرق وزاهر للوطن والمواطنين بكافة الأصعدة، وأن الزيارة فرصة للمنطقة للتعبير عما نكن في قلوبنا من فخر وحب وتقدير لملكنا المحبوب، الذي لم يألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه خير للبلاد والعباد، في رؤية ثاقبة وحكمة شاملة ، سائلاً الله في ختام حديثة أن يحفظ ولاة أمرنا ويمدهم بنصره ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظة الله _ لمنطقة تبوك , تأتي تأكيداً لنهج القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسس ـ رحمة الله ـ والتي سار عليها أبنائه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظة الله _ والتي تحمل في طياتها الحب والعطاء والتنمية والرخاء وتفقد أحوال المواطنين وتدشين المشاريع التنموية والخدمية سعياً منه لرفاهية ورعاية المواطنين والمقيمين بهذه المنطقة العزيزة.وبين السبيعي أن منطقة تبوك شهدت وتشهد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , الكثير من مشاريع التنمية كما هي باقي مناطق وأرجاء هذا الوطن الغالي , و حظيت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة تبوك بنصيبها من هذه المشاريع لخدمة بيوت الله عز وجل والدعوة الى الله .// يتبع //23:58ت م0337

وأكد مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن عبدالله العريض أن منطقة تبوك تعيش هذه الأيام فرحة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _حفظه الله _.وأوضح العريض أن هذا قطاع وزارة العدل حظي كغيره من القطاعات بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين _حفظه الله _، وشهدت المنظومة العدلية في عهده الميمون نقلة نوعية كبيرة شملت كافة مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك التي حظيت كغيرها من المناطق بنصيب وافر من ذلك التطوير ، مؤكداً أن منطقة تبوك شهدت قفزات نوعية ومتميزة في كافة مجالات العمل العدلي ، بداية من جانب التطور في البنية التحتية الذي شمل المباني والتجهيزات والأنظمة الإلكترونية وانتهاءً بالعنصر البشري الذي كان له نصيب أيضاً، مما انعكس بشكل ملموس على مستوى ما تقدمه الدوائر الشرعية في المنطقة من خدمات كبيرة للمواطنين.وعبر مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري عن مشاعر الفرح والسرور بمناسبة زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله ورعاه _ الميمونة إلى منطقة تبوك.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : تبوك الورد لؤلؤه ازداد بريقها وتوهج نورها بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظة الله _ وعبارات المحبة والولاء النابعة من تلك القلوب الصادقة توضح للداخل والخارج بأكمله مدى تلاحم الشعب وقيادته يحفظها الله.وأشار إلى أن هذه الزيارة الميمونة يتخللها الكثير من المشاريع التنموية والتي تصب بالنفع والفائدة للمنطقة وأهلها وما سوف تشهده كذلك من مشاريع عالمية لجذب الاستثمار الأجنبي خلال المراحل القادمة لقربها المكاني من مدينة نيوم ومشروع البحر الاحمر ومشروع أمالا.ورحب مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك إبراهيم بن عبدالرحمن الدويش بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله ورعاه _ إلى منطقة تبوك.وقال في تصريح لـ ( واس) : تزدان وتستبشر منطقة تبوك بزيارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ‘ عاداً الزيارة الميمونة تجسيداً لاهتمامه ـ رعاه الله ـ بكافة مناطق المملكة واهتمامه بجميع أبناء وطنه الغالي من شماله إلى جنوبه، كما تنعقد آمال أبنائه بتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم إذ تعد هذه الزيارة توثيقاً لأواصر العلاقة بين القائد وشعبه وبين الحاكم والمحكوم وتجسيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأنحاء الوطن للاطمئنان على نهضته واستمرار تنميته واستقرار ورفاهية مواطنيه.وعد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمنطقة تبوك تاريخية في سجل المنطقة ، مبيناً أن تبوك الإنسان والمكان تنظر إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين _ أيده الله _ بكل أمل يملأ القلوب فرحاً لما فيها خير بإذن الله لإنسان تبوك ومنطقة تبوك.وأشار المهندس الحويطي أن منطقة تبوك تعد إحدى المناطق الواعدة بنهضة اقتصادية مختلفة فهي تحظى بالرعاية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين_ حفظهما الله _ وهي زيارة تضع المنطقة في المكانة التي يتطلع إليها الجميع، وزيارة ميمونه ومباركه بإذن الله. سائلاً العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// يتبع //23:58ت م0338

وعبر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله عبدالله الغامدي عن الفرحة الغامرة التي تعيشها منطقة تبوك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله_ التي تجسد أجمل معاني التلاحم بين الشعب والقيادة.وقال : تأتي لقاءات القيادة _ أيدها الله _ مع أبناء الوطن لتعزز التلاحم بين أبناء الشعب السعودي وقيادته الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _حفظهما الله _ ، وأن هذه الزيارة التي تشرأب لها الأعناق وتشتاق لها الأفئدة، هي زيارة الأب لأبنائه وزيارة القائد لرعيته لتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم.وأضاف : إن لزيارة خادم الحرمين الشريفين _ حفظه الله _ لمنطقة تبوك أهمية بالغة فتبوك في عين الرؤية وأفق المستقبل إذ تحتضن منطقة تبوك ثلاث مشاريع مستقبلية مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، هذه المشاريع التي خطها ورسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتي ستنقل المملكة إلى العالم الرقمي والمستقبل الذكي وكما كانت هذه البلاد الطاهرة على مر العصور قبلة المسلمين ستكون بإذن الله قبلة العالم في العلم والمعرفة.ونوه الغامدي أن منطقة تبوك حظيت بقيادة أميرها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز , وبدعم قيادتنا الرشيدة بالكثير من المشاريع التنموية التي تجعل المواطن يفخر بالعيش والإقامة فيها, كما حظيت الخدمات الصحية بمنطقة تبوك كغيرها من الخدمات التنموية باهتمام بالغ من قيادتنا والتي وضعتها ضمن أولويات وزارة الصحة لخدمة المرضى حيث تم بحمد الله إفتتاح المستشفيات الحديثة والمراكز الصحية في كافة المحافظات وكان أخرها مستشفى الملك فهد التخصصي والذي يعد المستشفى المرجعي في المنطقة وامتدت يد العطاء والخير بإعتماد مستشفى الملك فهد مستشفىً تخصصياً ليشمل كل التخصصات وكافة التجهيزات الطبية الحديثة التي ستوفر للمرضى حاجتهم الطبية وتوفر عليهم عناء السفر والتحويل للمستشفيات التخصصية ، كما يجري العمل حالياً على تجهيز وتشغيل برج الولادة والاطفال بسعة 200 سرير وكذلك احلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى الملك خالد والسكن وتطوير قسم المختبر والاقسام الداخلية بمستشفى الملك فهد التخصصي.وأكد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة تبوك عبدالرحيم عبدالله العطوي, أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظة الله _ لمنطقة تبوك تعد امتداداً لاهتمام القيادة _ أيدها الله _ بكافة مناطق المملكة وتجسيداً للرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه وتلمس احتياجاتهم و تفقد أحوالهم وهي امتداد للسياسة الحكيمة التي رسمها و أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود طيب الله ثراه مؤسس هذا الكيان العظيم و أبناؤه الملوك البررة من بعده ، سائلاً الله في ختام حديثة أن يحفظ ولاة أمرنا ويمدهم بنصرة ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.// انتهى //23:58ت م0339