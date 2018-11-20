تبوك 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس

رفع عدد من مشايخ القبائل في منطقة تبوك اسمى عبارات الترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمنطقة ، معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة الميمونة .

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن المشاعر التي تكنها أرواحهم تفيض حباً وفرحاً وولاءً، عادين الزيارة المباركة حدثاً تاريخياً مهماًيعتز ويفخر به أهالي منطقة تبوك، وتحمل في طياتها الخير الكثير لمستقبل أبناء وبنات المنطقة.

وعبر الشيخ منصور بن عيد بن حرب شيخ شمل من قبيلة بني عطية عن ابتهاج وسعادة منطقة تبوك ومواطنيها بالزيارة الميمونة للملك المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ للمنطقة وقال : تأتي هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين رغم مشاغله الكثيرة ومهامه العديدة ضمن حرصه على تفقد أحوال المواطنين والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم عن كثب وهذا هو ديدن قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حيث لا يألون جهداً لخدمة هذا الوطن والعمل على رقيه وازدهاره وتقدمه وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك ، منوهاً أن منطقة تبوك حظيت كغيرها من هذا الكيان الشامخ بالخدمة والاهتمام حيث تشرفت في فترات سابقة بزيارة ملوك هذه البلاد ـ رحمهم الله ـ .

من جانبه بين الشيخ محمد سليم أبو دميك شيخ شمل من قبيلة بني عطية أن هذه الزيارة الميمونة تؤكد على عمق العلاقة والتلاحم ما بين القيادة الرشيدة والمواطن فهي زيارة الخير والنماء فتبوك كغيرها من مناطق المملكة حظيت بمشاريع تنموية كبيرة في شتى المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدمات البلدية والزراعية، ولا يخفى على كل متابع ما وصل إليه الوطن من تطور في شتى المجالات وبعموم المناطق, وتبوك ومحافظاتها ومراكزها وقراها حظيت بالاهتمام الكبير حتى أصبحت مدنها تزخر بكافة الخدمات مع استمرار خطط البناء والتشييد والتطوير وإنشاء المشروعات العملاقة.

وقال شيخ شمل مشايخ قبائل بلي الشيخ سليمان بن محمد بن رفادة : أتقدم باسمي ونيابة عن شيوخ وأبناء قبيلة بلي بأجمل عبارات الترحيب بمقدم المليك المفدى وولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ لمنطقة تبوك حيث يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير، فهذه الزيارة تمثل وتوضح أهمية الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب، فكل الشعب يستقبلون خادم الحرمين الشريفين بالدعاء بأن يوفقه الله لخدمة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، وأن يحفظه الله وأن تتواصل على يديه مسيرة العطاء، وان القلوب تغمرها السعادة بهذه الزيارة التي ستبقى عالقة بالأذهان، وتحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم.

ولفت النظر إلى أن ما تشهده المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة من حركة بناء وتشييد دائبة تترجم حرص القيادة الرشيدة على استمرار تدفق المشاريع الإنتاجية والخدمية الضخمة بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة متوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة، لينتشر الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية ورغد العيش في أرجاء المملكة كافة ، سألاً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _، لما يحب ويرضى، لخدمة الدين والوطن، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار ورغد العيش.

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ورحب شيخ شمل قبائل الحويطات الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة باسمه ونيابة عن شيوخ وأعيان ورجال وأبناء الحويطات بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ لمنطقة تبوك .وقال : أن منطقة تبوك وأهلها تسعد هذه الأيام بزيارة قائد هذا الوطن لهذا الجزء الغالي من وطننا, مشيراً إلى أن الزيارة تحمل في طياتها الخير لهذه المنطقة بصفة خاصه ولهذا الوطن بصفة عامه في ظل نهضة يعيش فيها الجميع.كما رحب شيخ قبائل موسى من جهنيه الشيخ عايد بن صياح الجهني باسمه ونيابة عن مشائخ وأعيان وأفراد قبيلة جهنية بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ لمنطقة تبوك, وقال : إن هذه الزيارة المباركة والتاريخية تحمل في معانيها الحب والتقدير وتبشر بالازدهار والنمو لهذه المنطقة , وترسم خريطة الغد المشرق لوطننا الغالي .وأضاف : إن هذه الزيارة تعد دليل اهتمام قاديتنا الحكمية على متابعة التطور وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات لمناطق الوطن كافة, مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد تدشين مشاريع تنموية تضاف إلى مشاريع البناء والتطور بمنطقة تبوك في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين _ حفظه الله _ وبمتابعة سمو ولى العهد وكل ذلك وفق خطط التنمية والتطوير , داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها ورخائها واستقرارها.فيما أكد شيخ قبيله الشراعبه من عنزه الشيخ رجاء عبدالله ابن خشيبان الشرعبي أصالة عن نفسه ونيابة عن عموم قبيلة الشراعبه أن الزيارات الملكية الكريمة لعدد من مناطق المملكة تأتي لتؤكد بأن ما تحقق في بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وازدهار معيشي على كافة الأصعدة ، إضافة إلى ما تنعم به من أمن وأمان واستقرار ورخاء, كان بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم نتيجة للعناية والاهتمام الدائم الذي تلقاه مناطق وطننا الغالي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _ حفظهما الله _.وقال: بالحب الصادق وبمشاعر الولاء والانتماء نحتفي بالزيارة الميمونة، وتتمازج مشاعر الفرح والسعادة والسرور بمقدمه الميمون، فهي انعكاس للنهج الكريم والسياسة الحكيمة بكل أبعادها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ أيده الله _ تجاه أبنائه الأوفياء في كافة مناطق المملكة.وأشار الشيخ رجاء إلى ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ أيده الله _ من إنجازات في كافة المجالات ومحاربة للفساد وتطوير للتشريعات وطرح للرؤى والتخطيط المدروس وفق استراتيجية ومنهجية مواكبة لما يجري من تحولات في العالم مع تمسكها بثوابتها النابعة من ديننا الحنيف للنهوض بالوطن والمواطن الذي جعلته محور التنمية وأساسها، فهذا عهد التطور والرقي والنماء وعهد الحزم والعزم.وأضاف بأن هذه الزيارة الملكية الكريمة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة نمواً اقتصادياً، وازدهاراً معيشياً على كافة الأصعدة بدعم حكومي سخي، وبحرص واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، فالمنطقة تعيش فرحاً وابتهاجاً بالمقدم الميمون الذي يحمل تدشين جملة من المشاريع التنموية لها.وختم شيخ قبيلة الشراعبه تصريحه قائلاً: أن مظاهر الفرح وبكل الحب تعم منطقة تبوك كافة، وبتعبير صادق عما يجيش في نفس كل مواطن ومواطنة تجاه هذا الوطن الغالي وقيادته وبما تؤكده هذه الزيارة الميمونة من معاني التواصل والعطاء بين القيادة والشعب في هذا الوطن المعطاء ، وكدليل على الحرص الكبير للملك المفدى _ حفظه الله _على تفقد أحوال شعبه الحبيب في مختلف مناطق المملكة ، فأهلاً وسهلاً ومرحبا بكل الحب وبوافر وبأجل وأسمى مشاعر الوفاء للقائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ أيده الله _ وبارك في مسعاه في كل رحلة من رحلات الخير والعطاء حفظه الله في حله وترحاله .// يتبع //00:36ت م0360

كما رحب شيخ قبيلة العمران الشيخ محمد بن مقبول بن ذياب باسمه ونيابة عن أبناء قبيلة العمران بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك وقال : إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان_ حفظه الله _ هي زيارة تاريخية ستبقى في وجدان كل مواطن ومواطنة وتؤكد على عمق التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب في وطن العطاء والخير , وهي امتداد لنهج هذه القيادة _ أيدها الله _ وتأتي امتداداً لتفقده _ حفظه الله _ أحوال أبناء شعبه في كافة مناطق المملكة عن قرب والاستماع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم .وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود_ حفظه الله _ لمنطقة تبوك زيارة خير وبركة تحمل معها الخير الكثير لأهالي المنطقة , منوهاً أن تبوك اليوم تعيش نهضة تنموية شاملة في شتى الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية حتى أصبحت تضم مشاريع استثمارية وتنموية ضخمة حيث حظيت بعناية كريمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _ حفظهما الله _ وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لينعم المواطنين بسبل العيش وكرم العطاء.وبين ابن مقبول أن اهتمام القيادة الرشيدة بمنطقة تبوك كسائر باقي مناطق المملكة جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية فها هي اليوم تحتضن مشروع "نيوم" ومشروع "البحر الأحمر" ومشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية "ضباء الخضراء" ومشروع "أمالا ، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى وأن يديم عزه في حله وترحاله، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخائها واستقرارها في ظل توجيهاته السديدة والحكيمة.وعد شيخ الفقراء من قبيلة عنزه الشيخ عماش بن خالد الفقير زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله _لمنطقه تبوك تجسد التلاحم الكبير بين الشعب وقيادته الرشيدة ، مؤكداً أن هذه الزيارة ليست مستغربة من ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز _ طيب الله ثراه _إلى هذا العهد الميمون.ونوه إلى ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من تلمس احتياجات المواطنين عن قرب من خلال زياراته الميدانية للمواطنين بمنازلهم بمختلف مناطق المملكة الا خير شاهد على انسانيه سموه وقرب القيادة من الشعب.ورفع الشيخ عماش الفقير أصالة عن نفسه وعن عموم قبيلة الفقراء التهنئة بأسمى معانيها وبكل حب وفداء وولاء بمقدم ملك الحزم والعزم وصحبه الكرام في منطقة تبوك ، سائلين المولى القدير أن يمد في عمره وأن يديم على وطننا العزيز أمنه وأمانه وعزه ورخاءه.كما رفع شيخ قبيلة الفحامين عطاالله بن علي الفحيماني أصالة عن نفسه ونيابة عن قبيلة الفحامين أسمى آيات الترحيب بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين_ حفظهما الله _ بمناسبة الزيارة الملكية لمنطقة تبوك.وقال : إننا نفخر بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _ حفظة الله _ من رعاية كريمة ودعم سخي لتنمية وتطوير كافة المناطق ومنها منطقة تبوك التي نالت نصيبها من المشاريع التنموية ، سائلاً الله تعالى بأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يشهدا مزيداً من المنجزات التنموية في مختلف مناطق المملكة في ظل ما نعيشه من أمن وأمان ورخاء في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.// انتهى //00:36ت م0361