تبوك 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعبر محافظو منطقة تبوك عن فرحهم وسعادتهم واعتزازهم الكبير بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمنطقة تبوك .ورفع محافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي, باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الوجه عن فخرهم وسعادتهم بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله – لمنطقة تبوك.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن الكلمات تعجز وصفا وتمتلئ المشاعر فرحاً وفخراً ونحن نستقبل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - أيدهما الله - لمنطقة تبوك، في زيارة تكتحل بها عيون جميع المواطنين والمقيمين في هذه المنطقة زيارة تحمل في طياتها حرص القائد على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لهم عن قرب في لفتة تدل على عظمة هذا القائد واهتمامه بكل جزء من هذا الوطن المتسع المساحة وتحقيق الرفاهية والسعادة لكل من يعيش على أرضه.واضاف : إن خادم الحرمين الشريفين لم يكتفي بالمتابعة عن بعد، بل حرص على أن يكون قريباً من جميع المواطنين يقف على احتياجاتهم ويلبي رغباتهم في صورة رائعة من التلاحم بين الراعي والرعية، مبيناً أن جميع المواطنين في المنطقة يتطلعون إلى هذه الزيارة المباركة بعين المحب.وأكد المهندس التميمي أن هذه الزيارة تحمل الخير الكثير لهذه البقعة الغالية من الوطن، وتؤكد للعالم أجمع أن هذه الزيارات تنبع من حرصه ـ حفظه الله ـ وأيده على أن همه الأول هو المواطن، وراحته فحق لنا أن نفخر بقادتنا وقيادتنا ونحن في منطقة تبوك نستشعر ذلك من خلال حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي يتابع ويباشر أحوال المواطنين في المنطقة انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظه الله - ، منوهاً في ختام كلمته بأن هذه الزيارة التاريخية تؤرخ في تاريخ منطقة تبوك ويتفاخر بها أبناؤها على مر التاريخ ونقطة تحول في تطوير المنطقة وازدهارها.// يتبع //00:47ت م0362

/ إضافة أولىكما عبر محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني, عن مشاعر الفرح والسرور بمناسبة زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى منطقة تبوك.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : تتشرف منطقة تبوك بوصول خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وصحبة الكريم لافتتاح مشاريع الإنماء والازدهار للمنطقة واستكمالاً لمشاريع ربوع الوطن.وأكد الحقباني أن هذه الزيارة تعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها المتواصل لتلمُّس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه _, مشيراً إلى أن هذه الزيارة المباركة تأتي تأكيداً للتلاحم بين القيادة وشعبها في جميع أرجاء البلاد، موكداً أن جميع مناطق المملكة تشهد على مبادرات ومشاريع اقتصادية ضخمة في ضل رؤية ولي العهد حفظه الله 2030 ,التي تسهم في تقدم المملكة بكافة المجالات.وأشار محافظ البدع إلى أن في توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتقديم وتسهيل ما يساهم في خدمه المواطن ومتابعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليومية لشؤون المواطنين، المنهاج لرؤية الدولة وحرص القيادة بما يسهم بتقدم الوطن في جميع المجالات ، سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ هذا الوطن بقيادته الرشيدة وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء، ومزيداً من التقدم والتنمية والازدهار.وأكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _ حفظهما الله _ لمنطقة تبوك, تمثل حدثاً تاريخياً سيظل خالداً في الذاكرة ، ومحفوراً في سجل عطاءاته التي سطّرها في وقت قياسي، وتجسيداً للتلاحم المنقطع النظير بين القيادة و أبناء الوطن المنتشرين على ترابه الطاهر والمتحدين في حبه ، حاملة معها دلالات واضحة على أن كل أرجاء الوطن محل اهتمام القيادة الرشيدة ، وهي امتداد للزيارات الكريمة التي حظيت بها منطقة تبوك من لدن حكام هذه البلاد المباركة.وقال : هذه تبوك تتباهى و تزدان و تفاخر بمقدم خادم الحرمين الشريفين ، وتسري بين أهاليها مشاعر السعادة وترتسم على وجوهم تباشير الفرح بلقائه والاستماع إلى توجيهاته أيده الله.// يتبع //00:47ت م0363

/ إضافة ثانيةوبين محافظ أملج أن زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي حاملة تباشير الخير من خلال المشروعات العملاقة التي سيفتتحها – رعاه الله - لتُشكّل لبنة من لبنات تحقيق الرفاه على كافة الأصعدة و تضاف إلى سجل الإنجازات الكبرى التي تزيّن آفاق العطاء والبذل حتى غدى وطننا علامة فارقة نتفيأ ظلاله و ننعم بخيراته ، وأن هذه الزيارة ستظل رسالة تنبض بالحياة و ذاكرة حية لكل الأجيال و مؤشر للعالم أجمع على الجهد الكبير و الدور الفاعل الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ليكونا قريبين من الشعب لتحقيق آماله و تطلعاته لمستقبل عظيم ، رافعاً في الوقت ذاته أصدق معاني الولاء ومشاعر الوفاء لخادم الحرمين الشريفين, سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من كل مكروه و يجعلهما ذخراً للوطن ومواطنيه.كما أكد محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي أن منطقة تبوك تسعد كبقية مناطق المملكة هذه الأيام بالزيارة الكريمة من قائد المسيرة المباركة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- ، والتي تحمل في طياتها الخير الكثير لأبناء منطقة تبوك.وقال الخريصي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن سلمان الحزم و العزم عندما يحل في مكان يحل الخير في ركابه فهو القائد الملهم بالحكمة والكلمة الصادقة والقيادة الحكيمة والرشيدة التي يتميز بها _ رعاه الله _ والتي اكتسبها _ ايده الله _ من والده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ، ثم من اخوانه ملوك المملكة العربية السعودية رحمهم الله جميعاً.وبين محافظ حقل أن أبناء هذا الوطن المعطاء فخورين بلا شك بكل ما يقدم للمسلمين والعرب من مساهمات في لمّ الشمل ومساعدة جميع أبناء الشعوب في التغلب على مشاكلهم، لافتاً النظر إلى أن زيارات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمناطق المملكة خلال جولاته السابقة شهدت تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع الخير والعطاء، وأمن من خلالها المستقبل المشرق لكل منطقة وأبنائها والتي تشمل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتي تزداد يوما بعد يوم.وأكد أن أبناء محافظة حقل ومراكزها التابعة زادهم الفرح والسرور بزيارته سلمان الحزم والعزم للمنطقة التي ستحظى بتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع الخير بركه والتي تضاف إلى مشاريع المنطقة التي يتابعها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، سائلاً في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم علي بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ .// يتبع //00:47ت م0364

/ إضافة ثالثة واخيرةوعبر محافظ تيماء سعد بن نايف السديري, عن مشاعر الفرح والسرور بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - الميمونة إلى منطقة تبوك.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : نهنئ أنفسنا أهالي المنطقة بقدوم قائد المسيرة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _.وأضاف السديري أن هذه الزيارة تؤكد عمق الصلة والتلاحم بين الملك وشعبة الوفي المخلص فالسياسة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة عودتنا منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ على تفقد وتلمس أحوال شعبهم في جميع مناطق المملكة, والعمل على تحقيق احتياجات المواطنين للمرافق الحيوية والمشروعات التنموية التي تكفل لهم الحياه الكريمة ومنطقة تبوك جزء لا يتجزأ من هذه النهضة فقد تحقق لها العديد من المشاريع وهذا بفضل الله ثم بفضل هذا العطاء الغير مستغرب من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ومتابعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, حتى أصبحت بلادنا في مصاف البلاد المتقدمة واحد الدول الكبرى التي يشار إليها بالبنان لما تحضي به من مكانه على الصعيد العالمي ،سائلاً الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا ويمدهم بنصرة ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.من جانبه أكد وكيل محافظة ضباء محمود بن حسين الحربي أن مشاعر الأهالي بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده _ حفظهما الله _ لمنطقة تبوك , لا يمكن وصفها , والتي يُستقبل من خلالها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بكل الحب والوفاء والولاء والطاعة ، وفي هذه الزيارة التاريخية التي يلتقي فيها أبناء المنطقة بقائد مسيرتهم في البناء والتطور، والتي تمثل امتداداً للنهج القويم الذي سار عليه المؤسس ـ رحمه الله ـ وسار على نهجه من بعده أبناؤه الكرام , مشيراً إلى أن المواطنون يتطلعون لهذه الزيارة الكريمة لتقديم الشكر والعرفان لوالد الجميع على ما قدمه من مكرمات متوالية ساهمت في إدخال السعادة على حياة المواطنين , وحفظ أمنهم واستقرارهم من كيد الكائدين .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - رسموا سياسة المستقبل المشرق لأبناء واجيال هذا الوطن ، واليوم تفتح منطقة تبوك ذراعيها بكل الحب والوفاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _ حفظة الله _ وصحبه الكرام , لتستقبله بأجمل وأبهى حُللها ويستبشر أهلها خيراً بهذا المقدم الكريم عبر تدشين جملة من المشاريع التنموية لها ، مبدين بكل الحب وعبر مظاهر الفرح التي عمت المنطقة بمختلف محافظاتها وذلك في ظل الاهتمام والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ أيدهما الله _ ، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والرخاء بقيادة ملكنا وسمو ولي عهده وحكومتنا الرشيدة.// انتهى //00:47ت م0365