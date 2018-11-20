رام الله 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بموقف المملكة العربية السعودية الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية.وأشاد الرئيس الفلسطيني في تصريح له اليوم، بتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، خلال الخطاب السنوي الذي ألقاه - أيده الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، على أن قضية فلسطين ستبقى قضيته الأولى، حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //00:47ت م0366