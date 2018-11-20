الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسعبر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، خوان أنطونيو بيتزي، عن سعادته بالتواجد في الأردن وذلك من أجل خوض مباراة ودية تحمل طابع إنساني، مؤكدًا أنه يطمح لخوض كل مباراة بطريقة ثابتة فيها التزام من جانب عناصر الأخضر.وأضاف المدير الفني في تصريحات عشية المباراة : "سنخوض مباراة ودية أمام الأردن، وهي مختلفة عن أي مباراة سبقتها كونها تأتي لهدف إنساني، متمنياً تقديم مباراة جيدة برفقة الأردن لكي نجعل الجماهير سعيدة."وكان الأخضر قد خاض مباراة ودية يوم الجمعة الماضية، أمام شقيقه اليمني وتمكن الأخضر من الفوز بهذه المباراة الودية بهدف دون رد.وعن هذه المباراة قال بيتزي: "بلا شك بأن المباراة الماضية حدث فيها ما كنا نسعى إليه عبر السيطرة في الإيقاع رغم غياب الكرة الأخيرة الا أنني راضي عما قدمناه".واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أنه يطمح برفقة الأخضر أن يخوض كل مباراة بطريقة ثابتة، يكون فيها التزام بالطريقة التي ينتهجها الجهاز الفني منذ توليه ناصية الأمور الفنية من حيث فرض الأسلوب وطريقة اللعب وهو ما سينعكس على الأخضر في كأس آسيا المقبلة.// انتهى //00:52ت م0369