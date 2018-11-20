محايل 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسرأس مدير التعليم إبراهيم بن يحيى كدوان اليوم الاجتماع الأول لمجلس مركز التميّز وذلك بصالة الاجتماعات بمكتبه، بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد بن يحيى العرفجي ، وعضو المجلس الخارجي عميدة كليتي العلوم والآداب والمجتمع برجال ألمع عبير بنت زاهر الألمعي.وفي بداية الاجتماع رحب مدير التعليم بالحضور، مثمناً لفريق العمل جهودهم منذ تأسيس المركز، مؤكداً على أهمية تجويد مخرجات التعليم من خلال تحقيق التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتأهيل الأفراد والمؤسسات لمثل هذه المشاركات.كما استعرض الاجتماع سبل تكامل الأقسام للرفع من الجاهزية لجوائز التميز المختلفة، وبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص لرعاية الجوائز، وتجربة جامعة الملك خالد في جائزة التميّز السنوية، ومهام المجلس، والتميّز المؤسسي، وفئات جائزة التعلم لدورة «10» ، وجائزة الأداء المتميّز «إتقان» .كما ناقش الاجتماع آلية تطوير المركز واستقطاب الكفاءات التعليمية والتربوية والإدارية والأكاديمية .// انتهى //01:11ت م0370