الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسثمّن الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، المضامين السامية التي حملها الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم، ورسم خلالها السياسات الداخلية والخارجية للمملكة وما يجري في محيطيها الإقليمي والدولي من أحداث وأوضاع.ونوّه الحسين، بما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي أكد فيه أن المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية في البلاد وأصدر التوجيه بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد ومواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل، واستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة والاعلان عن أن خطط التنمية في المملكة تسير بشكل متوازن وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية من خلال ضبط الانفاق ورفع كفاءته.وقال الحسين " إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بيّنت دور المملكة الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه والعمل على التنمية في المنطقة، والتمسك بالعمل مع الحلفاء لمواجهة نزعات التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار، والسعي إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش، ورفع المعاناة عن الشعوب، وفي مقدمتها الشعبي الفلسطيني، إذ أكد الخطاب أن قضية فلسطين ستظل القضية الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، كما دعا لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية مع التطلع لاستمرار الجهود لتعزيز التعاون مع العراق وأن وقوف المملكة إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً للتصدي للميليشيات الانقلابية".ونوّه الحسين بما جاء في الخطاب من الالتزام بتبني سياسة نفطية قائمة على التعاون والتنسيق مع بقية المنتجين والعمل للحفاظ على استقرار أسواق النفط لحماية المنتجين والمستهلكين مع الحرص على الشراكة الاستراتيجية المبنية على المنافع المشتركة والاحترام.// انتهى //01:16ت م0371