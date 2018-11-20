رام الله 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسحذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي القادم، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو ميليشياتها من المستوطنين المسلحين.وأدانت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، بأشد العبارات التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وأرضه وطنه، كما أدانت سياسات اليمين الحاكم في إسرائيل والجرائم الناتجة عنها بحق الشعب الفلسطيني.وأكدت الوزارة، أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يشجع دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستعمارية الاحلالية، والاستفراد الدموي بأبناء الشعب الفلسطيني.// انتهى //01:18ت م0372