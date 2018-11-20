// للصحف فقط //الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه تم عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 1440 هـ، القبض على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، تبلغ من العمر ( 17 ) عاماً ، ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو تم نشرها، أثناء تعاطيهم مواد محظورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تجاوز واضح للأنظمة.وقد جرى إيقاف المقبوض عليهم، وتسليم الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة. والله ولي التوفيق.// انتهى //01:33ت م0374