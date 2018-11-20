الخرطوم 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسوقع السودان و غينيا الاستوائية بالخرطوم اليوم على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحضور الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ورئيس غينيا الاستوائية ثيودور اوبيانغ في ختام المباحثات المشتركة التي جرت بين البلدين.وتضمن التوقيع اتفاقية إطارية في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني، واتفاقية بشأن القواعد الإجرائية لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة، ومذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، إلى جانب اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من البلدين من تأشيرة الدخول.وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجًا للمباحثات المشتركة بين الرئيسين وترسيخًا للعلاقات الثنائية بين السودان وغينيا الاستوائية.// انتهى //02:01ت م0375