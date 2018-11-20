واشنطن 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأصيب عدة أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار قرب مستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية اليوم.وقالت المتحدث باسم الشرطة في مدينة شيكاغو أنطوني غوغليلمي إن إطلاق النار وقع قرب مستشفى ميرسي وأنه تم إطلاق النار على مهاجم واحد على الأقل، مشيرًا إلى أن شرطيًا أصيب في الحادث.وذكرت الشرطة في شيكاغو أنها ما تزال تجري تحقيقات حول الحادث ودوافعه، وأن جميع الجرحى نقلوا للعلاج في مستشفيات المدينة المختلفة.// انتهى //03:23ت م0377