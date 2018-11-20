المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسوصل فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف للمدينة المنورة صباح اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني، ومدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة محمد أبو داود، و مندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.// انتهى //03:33ت م0378