عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم ) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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