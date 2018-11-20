عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك : مسيرة الإصلاح تمضي قدما
الملك يرسم ملامح سياسة المملكة الداخلية والخارجية
المواطن هو المحرك الأساسي للتنمية والدولة ماضية في التطوير وتلافي التجاوزات والأخطاء
خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل أهالي منطقة تبوك
الملك يوجه بإطلاق سراح المعسرين في تبوك
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى تبوك
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس اليمني في وفاة وزير العدل
أمر ملكي بتعيين 35 قاضيا بديوان المظالم
أمير الجوف يرحب بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين
نائب أمير الجوف: الزيارة الميمونة ستشهد تأسيس وتدشين مشروعات تنموية في المنطقة
ولي العهد يصل إلى تبوك
ولي العهد يلتقي رئيس العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية
رئيس جمهورية العراق يغادر الرياض
الإنتربول السعودي : استعادة مطلوبين اثنين في قضايا مالية
أميرالرياض يشرّف حفل سفارة سلطنة عُمان
أرامكو توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمنتجات التمور في القصيم لذوي الدخل المحدود
متحدث التحالف: العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة
على وقع هزائمها.. الميليشيا تعلن استعدادها وقف العمليات العسكرية
"مسام" ينتزع 17,777 لغماً حوثياً
ترحيب يمني بالمشاركة في مشاورات السويد
السيسي يدعو لإعادة قراءة التراث الفكري بواقعية
طالبان تنفي الاتفاق مع واشنطن
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