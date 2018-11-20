الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك : مسيرة الإصلاح تمضي قدماالملك يرسم ملامح سياسة المملكة الداخلية والخارجيةالمواطن هو المحرك الأساسي للتنمية والدولة ماضية في التطوير وتلافي التجاوزات والأخطاءخادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل أهالي منطقة تبوكالملك يوجه بإطلاق سراح المعسرين في تبوكخادم الحرمين الشريفين يصل إلى تبوكخادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس اليمني في وفاة وزير العدلأمر ملكي بتعيين 35 قاضيا بديوان المظالمأمير الجوف يرحب بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفيننائب أمير الجوف: الزيارة الميمونة ستشهد تأسيس وتدشين مشروعات تنموية في المنطقةولي العهد يصل إلى تبوكولي العهد يلتقي رئيس العراق ويستعرضان العلاقات الثنائيةرئيس جمهورية العراق يغادر الرياضالإنتربول السعودي : استعادة مطلوبين اثنين في قضايا ماليةأميرالرياض يشرّف حفل سفارة سلطنة عُمانأرامكو توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمنتجات التمور في القصيم لذوي الدخل المحدودمتحدث التحالف: العمليات العسكرية في الحديدة مستمرةعلى وقع هزائمها.. الميليشيا تعلن استعدادها وقف العمليات العسكرية"مسام" ينتزع 17,777 لغماً حوثياًترحيب يمني بالمشاركة في مشاورات السويدالسيسي يدعو لإعادة قراءة التراث الفكري بواقعيةطالبان تنفي الاتفاق مع واشنطن// يتبع //06:03ت م0003