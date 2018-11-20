وركزت الصحف على مضامين الكلمة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مجلس الشورى.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( استمرار التنمية وترسيخ العدل ): يأتي خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كل عام في افتتاح أعمال السنة الشورية ليرسم ملامح التوجهات الحكومية المقبلة، وتقييم ما أنجز من أهداف تنموية في كافة المجالات، ويعطي في الوقت ذاته قراءة للسياسة الخارجية.وأكد الخطاب الملكي على المؤكد، بأن المملكة لن تحيد عن طريق الحق متمسكة بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسعي الدائم في تحقيق العدل، وترسيخ قيم الاعتدال ونشر الوسطية والتسامح، حيث إن هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين تدرك جيداً شرف وعظم مهمة رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار وتوفير كافة التسهيلات من خلال مشروعات ضخمة، لعل آخرها تدشين قطار الحرمين الذي يعد نقلة نوعية في النقل العام يربط أقدس مدينتين تهوي إليهما أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.لقد أكد الملك سلمان في جميع لقاءاته وكلماته على دور المواطن كونه محور التنمية وأساسها، وهو الذي تُوجه إليه جميع المشروعات التي تلبي احتياجاته، بالاعتماد على القوة البشرية النوعية المتمثلة في شباب وشابات البلاد الذين هم عماد التنمية وقوى الإنجاز وأمل المستقبل، والحكومة مستمرة في تهيئة سبل النجاح جميعها لهم.وواصلت : في الجانب الاقتصادي أكد خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة تمر بنقلة تنموية نوعية نتيجة خطط وبرامج ومشروعات رؤية 2030 والإنفاق الحكومي غير المسبوق، والعمل على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي للبلاد، وتأتي الزيارة الأخيرة لمناطق المملكة حرصاً منه -أيده الله- على الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم والوقوف على المنجزات وتدشين المشروعات.لقد أكد خادم الحرمين الشريفين في الخطاب الملكي في مجلس الشورى على أن المملكة تسير في سياستها الخارجية وفق مبادئها الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المملكة ماضية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وجادة وحازمة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.وتابعت : وفي المشهد الإقليمي أشار الملك سلمان إلى أن المملكة تؤمن بالحل السياسي وتدعمه للخروج من أزمات المنطقة وحل القضايا الحالية، مؤكداً الاستمرار بدعم القضية الفلسطينية؛ مشدداً على أن خيار المملكة لحل هذه القضية هو خيار الشعب الفلسطيني.وأخيراً فإن التدخلات الإيرانية باتت هي الأداة لنشر الفوضى والخراب، وأكد الملك سلمان على أن أفعال النظام الإيراني الإجرامية تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية.// يتبع //06:03ت م0004