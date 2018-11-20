وكتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المواطن أولا ): «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة».. هكذا وضع خادم الحرمين الشريفين النقاط على الحروف، مؤكداً أن المواطن ورخاءه يظلان في مقدمة أولويات خطط التنمية.ويظل توفير فرص العمل أحد أبرز اهتمامات المواطنين، خصوصاً الشباب.. ومن أجل تحقيق هذا الهدف قال خادم الحرمين الشريفين في خطابه أمام الشورى أمس، إنه وجّه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030. ولما كان القطاع الخاص يضطلع بدور مهم في نهضة الوطن، أكد الملك سلمان «إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية».وتابعت :وكما هي عادة ملك الحزم والعزم حرص على التوقف عند تضحيات جنودنا البواسل، مؤكداً أنهم يقومون بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، مشدداً «سيظل شهداؤنا في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً».وختمت : وبما أن الأمن والاستقرار ضروريان لإنفاذ خطط وبرامج التنمية، جدد خادم الحرمين التأكيد على استمرار المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار. وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.// انتهى //06:04ت م0006