طوكيو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الثلاثاء.وهبط مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 52ر187 نقطة، أو 86ر0%، ليصل إلى 64ر21633 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 00ر10 نقطة، أو 61ر0%، ليصل إلى 61ر1627 نقطة.// انتهى //07:21ت م0009