اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الثلاثاء 1440/3/12 هـ الموافق 2018/11/20 م واس
طوكيو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الثلاثاء.
وهبط مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 52ر187 نقطة، أو 86ر0%، ليصل إلى 64ر21633 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 00ر10 نقطة، أو 61ر0%، ليصل إلى 61ر1627 نقطة.
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