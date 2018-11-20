القاهرة ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى والتي أكد فيها أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل وأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للمملكة.واهتمت بتأكيد مصر في افتتاح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بالقاهرة أن رؤية مصر ٢٠٣٠ قائمة على الاهتمام بالشباب والمرأة والحرص على الاتساق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وفي الشأن السوري أشارت الصحف إلى ما أعلنه وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف أمس من انعقاد جولة جديدة من محادثات أستانا حول التسوية السلمية في سوريا يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري.وتطرقت صحف القاهرة إلى أنباء نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انقاذ حكومته بعد تراجع وزراء حزب البيت اليهودي المشاركين في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه عن تهديدهم بالاستقالة وذلك بعد يوم واحد من تحذير نتنياهو من خطورة اللجوء للانتخابات المبكرة.// انتهى //09:28ت م0015