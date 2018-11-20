نجران 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بلجنة الأنشطة بكلية التربية بنات ،أمس، فعالية تفاعلية بعنوان "بسمة طفل"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك بمقر الكلية بالجامعة.وهدفت الفعالية إلى التعريف بالطفولة، وخصائص النمو، وكيفية الاعتناء بالأطفال وتنمية مواهبهم في جو من الطمأنينة والمرح، إضافة إلى توزيع المنشورات الإرشادية التي توضح أهمية المحافظة على الأطفال من أضرار المجتمع، ومواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //09:32ت م0018