طرابلس 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج مع أعضاء مجلس النواب من الجنوب ، حيث بحث العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الأمن العام والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، كما أصدر السراج تعليمات بصرف 100 مليون دينار لدعم المنطقة الجنوبية.وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح، وتأكيده أن عملية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في المرحلة الأخيرة, مبيناً أن مصر تقوم بجهود حثيثة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية،وأن عمل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في مراحله الأخيرة.ونقلت الصحف إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفضه رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، إلا إذا تم إيجاد آلية واضحة لاستبدالها للمواطن، مضيفا إلى أن مجلس الدولة يعمل حاليًّا على مشروع لتوجيه الدعم لمستحقيه.وتطرقت الصحف إلى بدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، في أعقاب التوتر الأمني الذي جرى في العاصمة طرابلس.وبينت ترحيب الخارجية الفرنسية بقرار مجلس الأمن، الذي أتى ضمن مبادرة فرنسية وبريطانية بفرض عقوبات على الإرهابي الليبي صلاح بادي، الذي لعب دورًا محوريا في المواجهات التي جرت في ليبيا، وأدت إلى مقتل العديد من المدنيين.وعرجت على تصريحات وكيل وزارة الدفاع الإيطالي إنجيلو توفالو، بأنَّ علاقة إيطاليا مع ليبيا كانت تقوم دائمًا على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة.// انتهى //09:34ت م0019