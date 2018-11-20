الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستوج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان أمس, بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين, والرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية دينيس زانغ، إضافة إلى ممثلين من القطاعات التعليمية، والقطاع الخاص بالمملكة.وقد شارك في فعاليات المسابقة أكثر من 1900 طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة، وانتهت باختيار أفضل 6 طلاب من 5 جامعات وكليات للتنافس في النهائي الدولي، تم إعلان المتأهلين لمسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2018 ICT , في الوقت الذي حصل المتدرب فيصل بن عبدالعزيز السعدون من كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض على المركز الاول في المرحلة الاخيرة على مستوى المملكة وتم تكريمه بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة.كما حصدت المؤسسة الثلاثة مراكز الأولى- رجال وكان من بين الفائزين من متدربي المؤسسة خمسة ما بين متدربين ومتدربات من مجموع 20 فائزاً على مستوى المملكة.وسيغادر الفريق السعودي لتمثيل المملكة و المكون من ستة فائزين ثلاثة ذكور (وجميعهم من المؤسسة) وثلاث إناث الى مدينة شنزن الصينية لحضور التصفيات النهائية التي تضم المتأهلين من عشرين بلداً حول العالم .وعبّر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عن سعادته الغامرة بحصول أحد متدربي الكلية على المركز الأول على مستوى المملكة, مؤكدا أن ذلك الفوز يجسد مدى ما يتمتعبه متدربي الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشركات الاستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها شركة هواوي التي تعد من الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.// انتهى //09:37ت م0020