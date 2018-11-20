المدينة المنورة 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واسعقد "مجلس التميّز" بإدارة التعليم بمحافظة المهد اليوم, جلسته الأولى برئاسة مدير التعليم بالمحافظة محمد بن علي القحطاني, وحضور القيادات التربوية والتعليمية.واستهل المجلس اجتماعه بعرض مرئي تناول "جائزة التميّز" كما استعرض آلية تطوير عمليتي التخزين والنشر لإدارة المعرفة, وسبل تحسين الممارسات الإدارية ومتطلبات تطبيق معايير "كريتز لاند" للاعتماد المدرسي في مدارس تعليم المهد.وأكدت مديرة مركز التمّيز بالمهد نادية عوض المطيري حرص المجلس على الاستفادة من مؤشرات أداء التميز وإدارته, وتقديم المقترحات لتحسنها, ودعم أوجه التكامل بين المركز وإدارات وأقسام إدارة التعليم, وتبادل الآراء والأفكار حول أُطر الشراكات المجتمعية التي يقترحها المركز بما يسهم في دعم التميز واستدامته.// انتهى //10:43ت م0039