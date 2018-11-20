المدينة المنورة 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واس

قدمت إدارة الخدمات الاجتماعية ممثلة بوحدة شؤون القدرات الخاصة بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي مبادرة لتعريف ذوي القدرات الخاصة بمواقع خدماتهم بالمسجد النبوي ومواقع المصليات والمرافق المجهزة لخدمتهم لتسهيل وتذليل الصعوبات لهذه الفئة الغالية ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة ، ضمن حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا " .

وأوضح مدير وحدة شئون القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت أن الوحدة وزعت نسخاً من المطويات الإرشادية الخاصة لذوي القدرات الخاصة لإرشادهم على كافة الخدمات التي يحتاجونها داخل المسجد النبوي ، مبينا أن هذه المبادرات تأتي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله ـ .

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