رام الله 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس،بتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -،خلال الخطاب السنوي الذي ألقاه - أيده الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، على أن قضية فلسطين ستبقى قضيته الأولى، حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الصحف إلى تحذيرات فرنسا ، من خطر تحوّل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني، ما لم يأخذ في الاعتبار "البارومترات الدولية ووضع مدينة القدس".

وتحدثت صحف فلسطين تحذيرات دولة الكويت، مجلس الأمن الدولي، من محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف"، أنه يجب على إسرائيل الإدراك بأن غزة "على وشك الانفجار وأنه يتعيّن رفع الحصار المفروض عليها لتحسين الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع".

وأوردت صحف فلسطين إعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بيير كرينبول اليوم ، عن تقليص العجز المالي لأونروا للعام الحالي، من 446 إلى 21 مليون دولار.

ولفتت إلى أقوال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 52 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، 46 منهم في القطاع.

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