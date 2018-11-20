الأحساء 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واسوقّع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ومركز النخيل والتمور، أمس الأول مذكرة تعاون استراتيجية، وذلك في مقر فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة.وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها كلا من مدير عام المكتب المهندس خالد الحسيني, ومدير مركز النخيل والتمور بالإنابة الدكتور يوسف الفهيد, في إطار الحفاظ على الثروة الزراعية ومكتسباتها وإدراكاً من أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تعزيز القدرات التي تصب في خدمة القطاع الزراعي بمحافظة الأحساء.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال خدمات النخيل واقتصاديات مخرجاتها وفقً للمهام والمسؤوليات المناطة بكل جهة، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين ذوي الاختصاص وتنظيم الندوات وورش العمل وتنفيذ الاعمال المشتركة كلاً في اختصاصه.//انتهى//11:02ت م0044