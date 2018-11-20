عمّان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حفل تخريج الفوج الثاني من ضباط فرسان المستقبل.واهتمت بإطلاق رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، أولويات عمل الحكومة الأردنية للعامين 2019 و 2020م، والتي تهدف لتوفير 30 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استحداث الاقتصاد الأردني سنويا لنحو 35 إلى 40 ألف فرصة عمل.ونشرت تلقي الحكومة الأردنية ، دعوة من قبل الحكومة الكازاخستانية لحضور جولة جديدة من "محادثات أستانا" حول سوريا، بصفة مراقب.وأشارت إلى إعلان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 إلى 21 مليون دولار أمريكي للعام الحالي.وسلطت الضوء على تأكيد الجامعة العربية بمساندة التحركات الفلسطينية الرامية لفضح الممارسات الإسرائيلية أمام العالم ومحاسبة مرتكبيها على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.// انتهى //11:05ت م0045