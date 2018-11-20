صبيا ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واساطلع محافظ صبيا منصور بن زيد الداود على التقرير السنوي لإنجازات إدارة الدفاع المدني بصبيا خلال العام المنصرم 1439هـ , وذلك خلال استقباله اليوم مدير ادارة الدفاع المدني بصبيا المقدم مصلح الشمراني.ونوه المحافظ خلال الاستقبال بالجهود التي تبذلها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل المزيد للقيام بالواجبات المناطة بهم على الوجه المطلوب.// انتهى //11:06ت م0046