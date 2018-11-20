الطائف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسوقّعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة، أمس, اتفاقية شراكة مجتمعية، ضمن فعاليات اليوم العالمي للجودة 2018، الذي تنظمه إدارة الجودة الشاملة بتعليم الطائف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومكاتب التعليم، بعنوان "الجودة أساسها الثقة"، المقام حالياً بمركز جوري مول التجاري .وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد .ويهدف تعليم الطائف من خلال مثل هذه الشراكة المجتمعية للتعاون مع هيئة السياحة في عدد من المجالات للاستفادة من قدراتها ومبادراتها وبرامجها في اكتشاف وتطوير المواهب الطلابية وتفعيل دورهم في التنمية السياحية بالطائف وتعريفهم بأهم المهن والأنشطة السياحية .يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تتخذ حاليًا خطوات رئيسية نحو بناء وتفعيل السياحة الوطنية وتسويقها بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات خاصة إلى محافظة الطائف التي تزخر بمقومات سياحية فريدة، تسعى هيئة السياحة لإبرازها كوجهة سياحية استثمارية واعدة على المستوى الوطني والإقليمي، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030)، عبر تنويع الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات القائمة والمستقبلية التي تمثل السياحة أحد أهم روافده .// انتهى //11:10ت م0047