طوكيو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسهبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم إذ أدى هبوط الأسهم على مؤشر ناسداك في الولايات المتحدة إلى نزول أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، في حين هوى سهم نيسان موتور بعد أنباء القبض على رئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن.وتراجع نيكي 1.1 %ليغلق عند مستوى 21583.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ 31 أكتوبر .وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % لينهي الجلسة عند 1625.67 نقطة.// انتهى //11:17ت م0048