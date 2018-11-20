بيروت 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى أمس، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس.وواكبت اللقاءات السياسية التي تكثّفت في لبنان على أكثر من خط تحت عنوان تذليل العقدة التي برزت مؤخرا ً وتحول لغاية الآن دون تشكيل حكومة البلاد المنتظرة .ورصدت صحف الثلاثاء، الإدانة العربية والدولية للتفجير الارهابي الذي استهدف مدينة تكريت العراقية وسط دعوات إلى تركيز كافة الجهود لمكافحة خلايا الإرهابيين النائمة .وتناقلت إعلان الحكومة اليمنية الشرعية أمس، موافقتها على المشاركة في مشاورات ترعاها الأمم المتحدة في السويد، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجمة عن التمرد الحوثي .وأشارت إلى مطالبة السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي العمل على تطبيق قرار الجمعية العامة الأخير للأمم المتحدة القاضي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على ضوء تزايد الإعتداءات الإسرائيلية على المواطنين بالضفة الغربية المحتلة .كما تطرقت صحف لبنان، إلى الجولة المرتقبة من المحادثات حول سوريا التي ستجري يومي 28 و 29 نوفمبر الجاري، وفق ما أعلنت السلطات الكازاخستانية أمس .// انتهـى//11:19ت م0049