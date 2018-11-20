نجران 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسرأس محافظ حبونا بمنطقة نجران عبدالله بن مبارك بن زامان أمس، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة في دورته الأولى،بحضور مديري الدوائر الحكومية, وممثلي الأهالي بالمحافظة.ونوقش خلال الجلسة احتياجات مراكز الحرشف,والجفة,والمجمع,وسلوه، التابعة للمحافظة من المشروعات البلدية كافتتاح مراكز للخدمات البلدية ،وإنشاء حدائق عامة,وتحسين وتجميل المداخل الرئيسية،وسفلتة وإنارة بعض الطرق،إلى جانب أهمية إيصال شبكة المياه للمنازل ومعالجة الآبار الجوفية الغير صالحة للشرب.كما جرى مناقشة آلية تطوير الخدمات الصحية بمراكز المحافظة،واحتياجاتها من مباني المدارس والتوسع في الفصول الدراسية،ودراسة الحلول الممكنة للمشروعات المتعثرة بما يسهم في إنجازها والاستفادة منها.//انتهى//12:03ت م0060