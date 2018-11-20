المنامة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساختتمت الهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2018م بنسخته الخامسة الذي أقيم خلال الفترة من (14 إلى 16نوفمبر 2018م) في قاعدة الصخير الجوية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وشهد جناح المملكة العربية السعودية التي تقوده الهيئة العامة للطيران المدني حضوراً بارزاً من ممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة في الطيران المدني وكبريات الناقلات الجوية العالمية والشركات المشغلة للمطارات، ووجد تفاعل كبير من قبل الزوار، وشارك في جناح هيئة الطيران المدني شركة مطارات الرياض، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة تقنية الفضائية.كما قام جلالة ملك ‏حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بزيارة جناح المملكة العربية السعودية واطّلع جلالته على آخر المشروعات والتطوّرات في صناعة النقل الجوّي بالمملكة، ووقف جلالته على مجسم مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة الذي بدأ مراحله التجريبية حاليا.وشهد معرض البحرين الدولي للطيران 2018م توقيع اتفاقية ثنائية لخدمات النقل الجوي بيّن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين الشقيقة، كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني خلال المعرض اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تقنية الفضائية، بهدف تعزيز مكانة المملكة على المستوى الاقليمي والدولي لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وتطوير التعاون في المجالات والأعمال والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين للوصول بها لأعلى درجات الجودة والاتقان.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني استعرضت في جناحها آخر ما وصلت إليه التطورات في صناعة النقل الجوي بالمملكة، أبرزها مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة في المناطق الأخرى، بجانب استعراض لائحة حماية حقوق العملاء، والجهود الرامية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة وفق أعلى المعايير العالمية.// انتهى //12:05ت م0061