مدريد 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسلقي شخص مصرعه وأصيب 44 آخرين نتيجة خروج قطار يقل نحو 150 شخصاً عن القضبان في مدينة برشلونة اليوم .وأوضحت متحدثة باسم شركة القطارات رنفه أن الحادث وقع بين بلدتي تاراسا ومانريزا في شمال شرق البلاد بعد السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) مضيفة أنه نتج عن انهيار أرضي.وذكر التلفزيون الإسباني أن عمال الإنقاذ يحاولون تحرير الركاب المحاصرين بين الحطام.// انتهى //12:05ت م0062